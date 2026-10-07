Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Por la llave 1, Coquimbo Unido recibirá a Cobreloa

Toda la previa del duelo entre Coquimbo Unido y Cobreloa. El partido se juega en el Coloso del llano hoy a las 19:00 horas. Será arbitrado por Gastón Philippe Noriega.

Comparte esta noticia

Anuncios

Coquimbo U. llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 1 de la Copa Chile. Se enfrenta ante Cobreloa hoy desde las 19:00 horas, en el Coloso del llano.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Coquimbo Unido.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Gastón Philippe Noriega.

Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Deportes Iquique 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: San Marcos 0 vs Coquimbo Unido 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 1 vs Coquimbo Unido 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs San Marcos 0 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)
Los resultados de Cobreloa en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 2 vs Cobresal 0 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs Cobreloa 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 2 vs Cobreloa 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 1 vs D. La Serena 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Cobreloa 1 vs Coquimbo Unido 2 (22 de septiembre)
Horario Coquimbo Unido y Cobreloa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
9 minutos hace
Guayaquil City vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del torneo ecuatoriano
13 minutos hace
Vasco da Gama vs Remo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
18 minutos hace
Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
9 minutos hace
Guayaquil City vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del torneo ecuatoriano
13 minutos hace
Anuncios
797175_0
U. Católica vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
798300_0
Deportes Temuco vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
Anuncios
797176_0
Cobresal vs U. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
798299_0
Recoleta vs Magallanes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
poster desarrollo comunitario AS (4)
Agrosuper abre nueva convocatoria de Fondo Vecino para apoyar proyectos de desarrollo comunitario
La ley se aplaza, los riesgos no
Anuncios
Foto: Maximiliano Figueroa - El Rancagüino
Stephanie Vaquer enfrentará a Liv Morgan y Becky Lynch por el título mundial en Money in the Bank
798640_3
El partido entre Colo Colo y D. Puerto Montt ha sido suspendido
1 homicidio....
Investigan muerte de hombre tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa
patente verde
“Patente verde”: la nueva exigencia para vehículos eléctricos e híbridos enchufables que ya llegó a las calles
Visita Liceo Simón Bolívar 4
Más de 30 alumnos y alumnas de electricidad del Liceo Simón Bolívar visitan Centro de Entrenamiento de CGE en Rancagua
OTOÑO Y PRIMAVERA
“Otoño y Primavera” llega a Rancagua y retrata un vínculo que desafía las diferencias de edad
Anuncios
1 riña rcgua....
Dos personas lesionadas deja incidente con armas de fuego y cortante en Rancagua
ARBOL 4
Árbol cae en Millán en medio de lluvias
WhatsApp Image 2026-10-06 at 17.24.08
Lluvias dejan 30 personas aisladas y afectan dos rutas
senador castro (2)
Senador Castro califica de “inhumano” recorte de $28 mil millones a Ley Ricarte Soto y exige al Gobierno reponer recursos
Anuncios
gerardo silva
Tercera División: ¿Hemos avanzado algo?
ohiggins conce 1
ANFP confirma que final de la Copa de la Liga se jugará en el estadio Claro Arena
Infobae
Mueren más de 25 personas tras la colisión de dos barcos en un río en el oeste de RDC
Europa Press / (Foto de ARCHIVO)
La OMS sigue de cerca el caso de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por supuesta peste pulmonar
regional de ciclismo 2
Santa Cruz fue escenario de la gran final del Ranking y Campeonato Regional de Ciclismo por Fiestas Patrias
internos carcel peumo 1
Cerca de 80 internos del Centro de Detención Preventiva de Peumo participan en actividades deportivas y culturales
La Brigada de Homicidios Rancagua detuvo a un tercer involucrado en el ataque con arma cortante que afectó a un estudiante en las afueras del colegio Hispano Chileno El Pilar.
Investigan muerte de hombre por impacto de bala tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa
carlos luis cortes 1
Carlos Cortéz, operador mina en Pilar Norte: “La clave en seguridad es estar concentrados y compenetrados con los compañeros de trabajo”