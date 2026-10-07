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Deportes Temuco vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026

Te contamos la previa del duelo Deportes Temuco vs Dep. Santa Cruz, que se enfrentarán en el estadio Germán Becker el próximo sábado 10 de octubre a las 17:30 horas.

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El duelo correspondiente a la fecha 27 del campeonato 2026 se jugará el próximo sábado 10 de octubre a las 17:30 horas.

Así llegan Deportes Temuco y Dep. Santa Cruz

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco consiguió sólo un punto en su último partido frente a Unión Española, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Recoleta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 3 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Temuco resultó vencedor por 2 a 3.

El local está en el décimo primer puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG – 10 PE – 12 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13
11 Deportes Temuco 32 26 8 8 10 4
14 Dep. Santa Cruz 22 26 4 10 12 -13

Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs U. San Felipe: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: 18 de octubre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Temuco y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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