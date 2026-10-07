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Desarticulan banda investigada por robos con violencia e intimidación en Graneros

El trabajo de inteligencia y análisis criminal de la SIP de la Segunda Comisaría de Graneros permitió detener a tres personas tras allanamientos simultáneos en cinco inmuebles de la comuna.

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Un foco investigativo por delitos de robo con violencia e intimidación permitió a Carabineros de la Segunda Comisaría de Graneros, en coordinación con la Fiscalía Local, detener a tres personas presuntamente vinculadas a una serie de estos ilícitos.

La investigación, desarrollada desde mayo por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Graneros, permitió analizar distintos antecedentes y establecer preliminarmente la vinculación de los detenidos con al menos catorce causas por robos con violencia e intimidación registrados en la comuna.

Con los antecedentes recopilados y en coordinación con el Ministerio Público, Carabineros concretó el allanamiento simultáneo de cinco inmuebles, procedimiento que contó con el apoyo de personal territorial de la Segunda Comisaría, de la Séptima Comisaría de Control y Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Durante los operativos fueron incautadas 50 municiones calibre .22, además de diversos envoltorios de nylon que contenían cocaína.

Desde Carabineros destacaron que el procedimiento es resultado de un trabajo investigativo basado en inteligencia policial y análisis criminal, herramientas orientadas a identificar estructuras o grupos vinculados a determinados fenómenos delictuales y aportar antecedentes al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

Los tres detenidos pasaron a control de detención.

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