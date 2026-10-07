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Dos listas competirán por la presidencia de la ANFP

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Elecciones en el horizonte. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que, cumplido el plazo para presentar las candidaturas que participarán en la elección del directorio de la Asociación, se presentaron -de acuerdo con su hora de inscripción- dos listas.

La primera es encabezada por el presidente de Palestino, Jorge Uauy Salvador. Además, la integra como vicepresidente, Juan Tagle Quiroz; como secretario general, Jorge Contador Araya; como tesorero, Diego Livingstone Ureta; como directores: Karina Mazú de Ponsón du Terrail, Ignacio Melhech Castellón y Eduardo Ramírez Carrión.

La segunda la comanda Jorge Yunge Williams, y sus colaboradores son: vicepresidenta, Sofía Galdames Ferreira; secretario general, Andrés Sánchez Cruz; tesorero, José Luis Navarrete Medina, y; directores: Iván Cisternas Tapia, Andrés Alvarado Valdés y Freddy Palma Salazar.

Cabe consignar que, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos de la ANFP, ahora corresponde que el directorio que encabeza Pablo Milad verifique el cumplimiento de los requisitos de los candidatos sobre la base de los antecedentes acompañados en la inscripción de las listas.

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