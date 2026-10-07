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HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).
Es el mejor momento para evaluar lo conseguido y plantear nuevas metas en lo profesional y en lo personal. Atraviesas un proceso de transformación personal que terminará sentando las bases de tu futuro. Tu cuerpo pide a gritos una puesta a punto.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Vas a hacer grandes esfuerzos por mostrarte comprensivo con la persona amada. Por fin los problemas pueden resolverse y contar con tu implicación. El trabajo puede darte más satisfacciones ahora que estás en tu puesto natural.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Obtendrás beneficios personales como consecuencia de una transacción profesional y tendrás la ocasión de mostrar tu generosidad premiando a algunas personas que han sido fundamentales en tus logros.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Las circunstancias de tu entorno laboral te llevarán a cambios de humor que pueden pagar la gente de tu casa; ellos no terminan de acostumbrarse a tus bandazos, seguramente porque no has tenido ocasión de explicarte.

LEO (23 julio-22 agosto).
Llegan nuevas experiencias en el terreno sentimental, porque puedes sentir algo de confusión acerca de la relación con las personas que ahora te atraen. Será cuestión de probar, aunque con precaución.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Las relaciones amorosas de los Virgo vivirán momentos de confusión. Los sentimientos apasionados desaparecerán, dejando lugar a la duda y los remordimientos, tendrán que buscar si detrás de eso hay algo más, como confianza y amistad.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Los astros te ayudarán en la toma de decisiones profesionales. En el amor, pueden surgir cambios a tu favor, que te permitirán redirigir tus objetivos. Ten paciencia con la persona amada a la hora de centrar prioridades.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Toda tu fuerza interior está centrada en conservar una relación que te inunda de dudas y no te aporta más que frustración y abatimiento. Deberás afrontar esta situación y tomar una decisión que no te perjudique en el futuro.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
El punto de soberbia que a veces aflora en tu carácter e traerá muchas complicaciones sentimentales, cuando ya has bajado la guardia y puede aflorar ante la otra persona esa sensación de que no se la escucha.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
No caigas en la tentación de intentar solucionar los problemas laborales de los demás, sobre todo cuando nadie te lo pide. Piensa que te pueden malinterpretar, y por supuesto, pueden surgir las críticas que tanto te disgustan.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Debes tomarte la vida de otra manera, sobre todo en el trabajo. Te preocupas más de lo necesario y todo se termina solucionando sin demasiadas dificultades. La economía va funcionando, aunque no nades en la abundancia. Sigue así.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).
En el trabajo debes prestar más atención a las decisiones que tomes y tener las ideas muy claras antes de resolver nada. Ten paciencia, el momento para asumir riesgos aun no ha llegado para ti. En el amor, reaparece alguien del pasado.

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