Incendio destruyó una vivienda en sector Rinconada de Alcones de Marchigüe

Imágenes vía Segunda Compañía Cuerpo de Bomberos Marchigue

Durante la noche del martes, un incendio estructural movilizó a diversas unidades de emergencia hasta el sector Rinconada de Alcones, en la comuna de Marchigüe.

La emergencia fue atendida inicialmente por las unidades RB2 y H2 del Cuerpo de Bomberos de Marchigüe, cuyos voluntarios, al llegar al lugar, verificaron que el fuego afectaba a una vivienda y se encontraba en fase de libre combustión.

Debido a la intensidad de las llamas, el inmueble resultó completamente destruido. Al trabajo de emergencia se sumaron además las unidades K1, B1, Z1, B3 y J3, todas pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Marchigüe.

Por la magnitud del incendio, también concurrieron unidades de los cuerpos de Bomberos de Peralillo y San Fernando, además de una ambulancia del Hospital de Marchigüe, personal de Seguridad Municipal, de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres y, Carabineros.

La causa que originó el siniestro es materia de investigación, en tanto, no se informó de personas lesionadas de gravedad producto de la emergencia.