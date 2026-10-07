Juan Leiva se perderá varias semanas por un desgarro

La lesión de Juan Leiva, que sufrió el pasado fin de semana en el partido de O’Higgins y Deportes Concepción, lo dejará fuera de las canchas por varias semanas.

El volante sufrió un desgarro y lamentablemente se perderá la final de la Copa de la Liga, además de varias fechas de la Liga de Primera.

Leiva, que este año disputó 3.316 minutos en 42 partidos, es pieza fija en el esquema de Lucas Bovaglio y por ende es una baja sensible. Es más, el mismo entrenador lo lamentó una vez firmada la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa Chile. “Juan tiene una lesión muscular, pero es una baja que vamos a tener a futuro”, expresó.

Además de Leiva, el equipo tiene en recuperación a Felipe Ogaz -que llegaría con lo justo a la final de la Copa de la Liga-, a Miguel Brizuela y Luis Pavez.

Cabe consignar que, el próximo lance para el Capo, será este sábado en Talcahuano visitando a Huachipato en Las Higueras (17.30 horas).