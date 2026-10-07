La ley se aplaza, los riesgos no

Edgardo Fuentes Cáceres – Director Ingeniería en Ciberseguridad UNAB.

El 1 de septiembre, el Gobierno ingresó al Senado un proyecto para postergar un año la entrada en vigencia de la Ley 21.719, la nueva ley de protección de datos personales. Si se aprueba, lo que debía comenzar a regir el 1 de diciembre de 2026 partiría recién el 1 de diciembre de 2027.

Las razones que da el Ejecutivo son comprensibles. Se trata de una reforma grande, que exige crear una agencia con capacidad de fiscalizar y sancionar, y que las instituciones y empresas se preparen. El propio proyecto reconoce que aún falta consolidar esa institucionalidad: propone ampliar el Consejo Directivo de la Agencia de tres a cinco integrantes y exigirles dedicación exclusiva. Además, según se ha informado, el Senado rechazó en mayo la terna presentada para integrarlo y el plazo legal para nombrarlo venció en junio. Una agencia sin dirección no puede empezar a funcionar, y eso explica el freno.

Aun así, conviene mirar qué significa esperar un año más. La ley nueva reconoce derechos que ya están escritos: saber qué datos tiene una empresa sobre nosotros, corregirlos, pedir que los eliminen u oponernos a ciertos usos. Pero esos derechos se vuelven realmente útiles cuando existe una autoridad a la que se pueda reclamar. Mientras tanto seguirá rigiendo la Ley 19.628, de 1999, escrita antes del teléfono inteligente y de la nube, sin un organismo especializado que la haga cumplir. Reclamar, en la práctica, significa recurrir a tribunales, un camino lento y costoso para una persona común.

También hay un costo para las organizaciones que ya se estaban preparando. El gremio de profesionales de protección de datos ha pedido que, si hay prórroga, no supere los seis meses, pues Chile asumió compromisos ante la OCDE y aspira a ser reconocido como país con protección adecuada por la Unión Europea, algo que facilita hacer negocios y atraer inversión tecnológica. Postergar puede retrasar esa señal de confianza.

Con todo, un año adicional puede ser útil si se aprovecha bien. La pregunta importante no es cuánto se posterga, sino qué se hace con ese tiempo: nombrar el Consejo con rapidez, dotar a la Agencia de recursos y ayudar al sector público y a las pymes a ordenar sus sistemas. Ese esfuerzo debería ser visible y tener metas claras.

Mientras tanto, los delincuentes no esperan. Las filtraciones de datos, el robo de identidad y las estafas por engaño avanzan al ritmo de la tecnología, no del calendario legislativo. El caso del Servel en 2021, que dejó expuestos datos de millones de personas, mostró que un solo descuido puede tener alcance masivo. Por eso, este período de transición es un buen momento para que cada uno tome medidas propias.

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Como personas, podemos partir por preguntar para qué piden nuestros datos y entregar solo lo necesario. Conviene ser especialmente cuidadosos con el RUT, la dirección y las fotos de la cédula, que a menudo se piden sin necesidad. También ayuda activar la verificación en dos pasos en el correo y las redes sociales, revisar los permisos de las aplicaciones del celular y desconfiar de llamados o mensajes que pidan claves o códigos, sin importar cuán urgentes parezcan. Y si una empresa nos pide datos, tenemos derecho a consultar qué hará con ellos, aunque hoy la fuerza de ese reclamo sea limitada.

Las organizaciones, por su parte, deberían seguir avanzando como si la ley ya rigiera. Eso significa saber qué datos recogen y dónde los guardan, eliminar los que no necesitan, definir quién responde por ellos y tener un plan claro para actuar si ocurre un incidente. Además, otras normas siguen plenamente vigentes, como la Ley 21.459 sobre delitos informáticos y la Ley 21.663 Marco de Ciberseguridad, que ya exigen estándares y reportes de incidentes a ciertas instituciones. Quien se prepare hoy llegará con ventaja, y quien espere hasta el último momento enfrentará un cambio más brusco y costoso.

El proyecto sigue en tramitación y sus detalles pueden cambiar en el Congreso. Lo que no debería cambiar es la idea de fondo: los datos personales son parte de nuestra vida, y protegerlos no puede depender solo de una fecha en el calendario. La ley llegará, pero el cuidado empieza hoy, en cada formulario que llenamos y en cada clave que compartimos.