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La U será local en Rancagua

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El próximo lunes, a las 17 horas, el estadio Codelco El Teniente de Rancagua recibirá un duelo clave por la Liga de Primera.

En la cancha del mundialista se enfrentarán Universidad de Chile y Ñublense, duelo válido por la fecha 24 del torneo.

Los azules, que marchan en la tercera plaza con 42 puntos –en igualdad con Universidad Católica- deben ganar para seguir manteniendo las opciones del “Chile 2” para la Copa Libertadores 2027.

En tanto, los “Diablos Rojos” son séptimos con 32 unidades y necesitan de la victoria para volver a instalarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Para este lance, se espera que mucho público acuda al estadio rancagüino para alentar al cuadro “local”.

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