O’Higgins no está para que le quiten recursos

Ahora que el recorte presupuestario está confirmado, corresponde decirlo con toda claridad: es injusto que O’Higgins sea la región más castigada del país.

La reducción llega a $18.838 millones, equivalente a un 19,27% del presupuesto regional. Y llega, además, en uno de los peores momentos económicos que ha vivido la región en los últimos años.

El desempleo alcanzó el 10,8% en el último trimestre móvil. En un año, O’Higgins perdió 16.330 puestos de trabajo.

No parece, entonces, el momento para quitarle recursos a una región que necesita precisamente inversión, actividad económica y capacidad para generar empleo.

Pero hay algo todavía más preocupante: nuevamente las regiones terminamos pagando parte de la cuenta del Estado central.

Se nos habla de descentralización y de que las regiones deben asumir un papel cada vez mayor en la decisión sobre sus propias inversiones. Sin embargo, cuando llegan las restricciones presupuestarias, se les quitan recursos y se les obliga a decidir qué necesidades deberán postergar.

Y mientras O’Higgins recibe el mayor recorte porcentual del país, mantiene proyectos de enorme magnitud que, por su naturaleza, debieran ser revisados desde otra perspectiva.

El ejemplo más evidente es la Escuela de Formación de Carabineros.

Estamos hablando de una inversión estimada entre $30 mil y $40 mil millones. Una cifra que supera ampliamente el recorte que ahora se aplica a nuestra región. Y, según los antecedentes con que se presentó el proyecto, solo entre un 20% y un 30% de los funcionarios formados permanecería posteriormente en O’Higgins.

¿Por qué debe ser la región la que financie una infraestructura para formar funcionarios de una institución nacional, al mismo tiempo que el gobierno central restringe aún más nuestros recursos?

No cuestionamos la necesidad de contar con más Carabineros. O’Higgins los necesita, y mucho. Lo que cuestionamos es que, en medio de un ajuste que obliga a la región a sacrificar $18.838 millones, sigamos utilizando recursos regionales para financiar una necesidad que es esencialmente nacional.

Por eso, el primer proyecto que debiera postergar el gobernador Pablo Silva es precisamente la Escuela de Formación de Carabineros. Antes que los proyectos que él mismo ha señalado como susceptibles de verse afectados por el recorte: los CESFAM de Chépica, Las Cabras, avenida Sanchina, el liceo de Palmilla, los ELEAM y otras iniciativas directamente vinculadas con las necesidades de los habitantes de O’Higgins.

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El mismo criterio debiera aplicarse a la solicitud de recursos para la compra de helicópteros para la policía.

No porque la seguridad no sea importante. Sino que la seguridad pública es una responsabilidad del Estado central y este recorte obliga a la región a priorizar.

O’Higgins necesita esos recursos para enfrentar sus propias urgencias. Necesita inversión para recuperar empleo. Necesita obras que permanezcan en la región y mejoren directamente la vida de sus habitantes.

No podemos aceptar que se nos diga que no hay dinero para aquello que corresponde a O’Higgins mientras se espera que la región financie infraestructura cuyos beneficios serán nacionales.

De lo contrario, en vez de avanzar hacia la descentralización, las regiones terminamos subvencionando al nivel central y a la región Metropolitana.

Y O’Higgins, que ya aporta al país mucho más de lo que recibe en múltiples dimensiones, no está para que le quiten recursos.

Luis Fernando González V.

Sub Director.