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Placillanos se consagran campeones nacionales en boccia

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Recientemente, el Club Deportivo Integral Social e Inclusivo Sin Fronteras obtuvo el título de campeón en la modalidad Teams del Campeonato Nacional de Boccia Paralímpica.

Para la entidad y para la comuna de Placilla, este resultado represente un hito pues el logro es fruto del trabajo sostenido, la disciplina y el compromiso de sus deportistas, quienes han consolidado un proceso de crecimiento que hoy se traduce en el máximo reconocimiento a nivel nacional.

«Felicitamos al Club de Boccias Sin Fronteras por este importante logro, por representar a nuestra comuna y dejar su nombre en lo más alto en los deportes paralimpicos», apuntaron desde el municipio placillano.

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