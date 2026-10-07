Rancagua celebró sus 283 años con una plaza llena de vida

Con estandartes, uniformes y bandas de guerra, Rancagua volvió a reunirse en la Plaza de los Héroes para celebrar sus 283 años de historia. El tradicional desfile cívico convocó a autoridades, instituciones, estudiantes, docentes y familias, quienes llegaron hasta este emblemático lugar para ser parte de una de las actividades más esperadas del mes aniversario.

Los grandes protagonistas de la jornada fueron los estudiantes de más de 70 establecimientos educacionales de la comuna, quienes desfilaron frente al palco oficial mientras recibían los aplausos de sus familias y del público que se apostó en los alrededores de la plaza. Cada delegación puso su propio sello a una celebración marcada por el entusiasmo y el orgullo de representar a sus comunidades educativas.

La música también tuvo un lugar especial con las bandas de guerra del Regimiento Colchagua, Escuela Premilitar Lautaro, Berta Zamorano de Coltauco y de Guerra Leones de Arrau del Liceo Claudio Arrau de Doñihue acompañaron el paso de las delegaciones, aportando ritmo y solemnidad a la jornada.

UNA PLAZA CARGADA DE HISTORIA

El desfile se desarrolló en la Plaza de los Héroes, uno de los principales puntos de encuentro de Rancagua y parte del histórico damero fundacional de la ciudad. A los pies del monumento a José Antonio Manso de Velasco, fundador de la Villa Santa Cruz de Triana, las nuevas generaciones fueron protagonistas de una celebración que conectó el pasado con el presente.

Así la actividad recordó los orígenes de Rancagua, fundada en 1743, y puso en escena una ciudad que continúa construyendo su historia a través de sus habitantes.

Entre aplausos, fotografías, música y mucho entusiasmo, las familias rancagüinas fueron parte de una jornada que convirtió nuevamente a la Plaza de los Héroes en el corazón de la celebración.