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Robo afectó a capilla Santa Teresa de Los Andes en población Rienzi Valencia de Rengo

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Un robo quedó al descubierto durante la mañana del martes 6 de octubre al interior de la capilla Santa Teresa de Los Andes, ubicada en la población Rienzi Valencia, en la comuna de Rengo.

La situación fue informada desde la Basílica Santa Ana de Rengo por el párroco de la comuna, padre Pedro Pedraza, quien lamentó el robo y los daños ocasionados en las dependencias del recinto religioso.

“Ni la lluvia dispersa a los que no respetan la casa humilde de Teresita de los Andes”, señaló el sacerdote, quien expresó su tristeza por lo ocurrido y por los hechos que afectan a una comunidad católica que, según indicó, trabaja permanentemente para mantener su capilla y fortalecer la vida comunitaria.

El padre Pedraza también hizo un llamado a buscar una solución de seguridad para el recinto, planteando la necesidad urgente de instalar un cierre perimetral, debido a que los robos en esta comunidad religiosa se han registrado de manera reiterada.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por este hecho, mientras se realiza la evaluación de los daños y destrozos ocasionados al interior de la capilla.

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