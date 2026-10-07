Sacerdote de Codegua fue víctima de violento asalto al interior de casa parroquial

Los antisociales realizaron diversos robos al interior de la casa parroquial.

Un grave hecho delictual se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Codegua, donde el párroco local, presbítero, Héctor Durán, fue víctima de un asalto al interior de la casa parroquial.

De acuerdo con antecedentes recabados con fuentes policiales y el Obispado de Rancagua, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando cerca de cuatro individuos ingresaron al inmueble con rostros cubiertos y portando armas de fuego y amedrentaron al sacerdote mediante insultos y amenazas.

Posteriormente, los sujetos habrían atado al religioso, quien permaneció aproximadamente tres horas en esta situación, hasta que logró liberarse y dar aviso de lo ocurrido.

Los delincuentes sustrajeron dinero que se encontraba en el lugar y posteriormente huyeron.

Desde el Obispado de Rancagua manifestaron su máxima preocupación por lo ocurrido y señalaron que el padre Héctor se encuentra en buenas condiciones, aunque afectado emocionalmente por la situación y acompañado por personas cercanas a la comunidad parroquial.

Asimismo, el Obispado agradeció las muestras de cercanía y preocupación expresadas por la comunidad de Codegua hacia el sacerdote e hizo un llamado a la comunidad diocesana a acompañarlo mediante la oración, además de pedir que hechos de violencia e inseguridad como este no vuelvan a repetirse.

“Gracias a Dios, se encuentra en buenas condiciones físicas y fuera de peligro. Como comunidad, damos gracias a Dios por haberlo protegido y acompañamos al Padre Héctor con nuestras oraciones, cariño y cercanía en este momento. Asimismo, informamos continuará con sus compromisos pastorales habituales y presidirá la Santa Misa de las 20:00 horas, como estaba programado”, señalaron ayer en la tarde desde el Consejo parroquial, además agradecieron sinceramente “todas las muestras de preocupación, cariño y apoyo que hemos recibido. Les pedimos mantener la serenidad y, especialmente, unirnos en oración por nuestro párroco y por toda nuestra comunidad. Que Nuestra Señora de la Merced nos proteja y acompañe siempre”, indicaron desde el Consejo Parroquial

SE LLEVAN CERCA DE 30 MILLONES DE PESOS

Desde la Policía de Investigaciones, se informó que se encuentran realizando diversas diligencias para identificar y detener a los responsables del violento robo. El hecho es investigado por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), quienes concurrieron al lugar por instrucción del Ministerio Público para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso.

Anuncios

Según explicó el subprefecto de la PDI, Jorge Zapata, de acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por los investigadores, los delincuentes robaron cerca de 30 millones de pesos que había al interior de la casa parroquial, dinero que correspondía a recursos provenientes de la administración del cementerio comunal.

En cuanto a los autores, la PDI mantiene abiertas distintas hipótesis investigativas. Es así como no se descarta que los responsables puedan provenir de otra región.

El subprefecto adujo que de acuerdo con los primeros antecedentes y lo relatado por la víctima, los individuos serían aparentemente extranjeros, principalmente por el acento o la forma de hablar que habría percibido el sacerdote durante las amenazas.

Hasta el momento no existen personas detenidas por este hecho.