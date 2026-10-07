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U. Católica vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Católica vs Audax Italiano. El duelo, a disputarse en el estadio Claro Arena el sábado 10 de octubre, comenzará a las 20:00 horas.

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U. Católica recibe el próximo sábado 10 de octubre a Audax Italiano por la fecha 24 del campeonato chileno, a partir de las 20:00 horas en el estadio Claro Arena.

Así llegan U. Católica y Audax Italiano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica sacó un triunfo frente a Palestino, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Audax Italiano en partidos del campeonato chileno

Audax Italiano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a O'Higgins. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. Católica fue el ganador por 3 a 4.

El local está en el segundo puesto con 42 puntos (13 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG – 7 PE – 9 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
4 Everton 36 23 10 6 7 12
12 Audax Italiano 28 23 7 7 9 -5

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Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs U. La Calera: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Audax Italiano en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Huachipato: 23 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
Horario U. Católica y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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