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Aprehenden a sujeto que transportaba clorhidrato de cocaína en bus interprovincial

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Un sujeto fue detenido por funcionarios especializados del OS7 Cachapoal de Carabineros, tras ser sorprendido transportando clorhidrato de cocaína al interior de un bus de recorrido interprovincial que circulaba por la Ruta 5, en la comuna de Mostazal.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una serie de fiscalizaciones de control realizadas por Carabineros, con apoyo de un can detector de drogas. Gracias al olfato del ejemplar, los funcionarios lograron detectar la presencia de la sustancia ilícita, lo que permitió la detención inmediata del individuo.

Tras su aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó al respectivo control de detención, donde determinaría su situación judicial, específicamente sus medidas cautelares.

Desde Carabineros señalaron que este tipo de controles forma parte de los servicios preventivos que desarrolla el OS7 Cachapoal, con el objetivo de detectar el transporte de sustancias ilícitas e impedir que lleguen a la población para su comercialización.

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