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Clínicas Culturales e intercambio de experiencias se proyectan como nueva iniciativa de la Red de Activación Cultural de O’Higgins

La propuesta busca fortalecer el trabajo colaborativo entre agentes culturales de las tres provincias, generando espacios para compartir conocimientos, herramientas y buenas prácticas en gestión cultural.

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En la Casona Agustín Echeñique de Peralillo se desarrolló el 3° Encuentro de la Red de Activación Cultural 2026 de la Región de O’Higgins, instancia impulsada por el Programa Red Cultura de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permitió avanzar en la proyección de Clínicas Culturales e Intercambio de Experiencias como una nueva iniciativa de trabajo de la red.

La propuesta busca generar espacios de encuentro entre encargados y encargadas municipales de cultura, representantes de espacios culturales y agentes territoriales, promoviendo el intercambio de conocimientos, herramientas y buenas prácticas, así como el fortalecimiento de capacidades y relaciones de colaboración entre los distintos territorios de O’Higgins. Esta orientación se vincula directamente con los aprendizajes desarrollados durante el encuentro, particularmente en las actividades destinadas a reconocer capacidades territoriales, compartir conocimientos y herramientas replicables.

Durante la jornada, las y los participantes también trabajaron en la identificación de nuevas proyecciones, compromisos y desafíos para dar continuidad a la Red de Activación Cultural, fortaleciendo sus condiciones de organización, autonomía y colaboración territorial.

En este sentido, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de O’Higgins, Tamara Jofré, destacó que el encuentro marca el cierre de un ciclo de trabajo, pero también el inicio de una nueva etapa para la red, donde el intercambio de saberes y herramientas entre los distintos territorios constituye un elemento fundamental para continuar fortaleciendo su autonomía y el protagonismo de las comunidades.

El encuentro realizado en Peralillo permitió así cerrar un ciclo de acompañamiento y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades de colaboración, proyectando iniciativas que permitan que los propios agentes culturales de la región compartan sus experiencias y conocimientos para fortalecer la gestión cultural en el territorio.

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