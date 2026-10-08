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U. Concepción tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Cobresal

Toda la previa del duelo entre Cobresal y U. Concepción. El partido se jugará en el Estadio más grande del Mundo el sábado 10 de octubre a las 15:00 horas.

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El duelo entre Cobresal y U. Concepción correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Estadio más grande del Mundo desde las 15:00 horas, el sábado 10 de octubre.

Así llegan Cobresal y U. Concepción

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal venció 3-2 a Coquimbo Unido en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

A U. Concepción no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Huachipato. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de U. Concepción.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 24 puntos (7 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 13 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
14 Cobresal 24 23 7 3 13 -10
15 U. Concepción 22 23 6 4 13 -22

Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs O'Higgins: 24 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobresal y U. Concepción, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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