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Colocan primera piedra de lo que será el futuro Cesfam de El Manzano

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En la comuna de Las Cabras se vivió un momento muy esperado por la comunidad, ya que se llevó a cabo la colocación de la primera piedra de un  importante proyecto de salud, que después de años de esfuerzo y espera comienza a hacerse realidad, como lo es el Cesfam de El Manzano.

Esta obra permitirá fortalecer la atención primaria de salud y mejorar la calidad de vida de las familias  de la comuna, acercando una atención más digna y oportuna a los vecinos y vecinas.

El proyecto cuenta con una inversión financiada en un 80% por el Ministerio de Salud y un 20% por el Gobierno Regional de O’Higgins, con el apoyo del Consejo Regional, el Servicio de Salud, la comunidad, el municipio y los equipos técnicos e instituciones que hicieron posible avanzar hasta este momento.

En la postura de la primera piedra, se informó que este Cesfam es parte del plan de mejoramiento municipal de salud, que también contempla el fortalecimiento de postas rurales y el compromiso de seguir avanzando en salud para todos los sectores de Las Cabras.

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