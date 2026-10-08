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Coquimbo Unido vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno

Colo Colo se mide ante Coquimbo Unido en el Coloso del llano el domingo 11 de octubre a las 15:00 horas.

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A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 11 de octubre, Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido en el Coloso del llano, por el duelo correspondiente a la fecha 24 del campeonato chileno.

Así llegan Coquimbo Unido y Colo Colo

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Cobresal. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Colo Colo en partidos del campeonato chileno

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Colo Colo y D. Concepción, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Colo Colo se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que el visitante tiene 54 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (17 PG – 3 PE – 3 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
4 Everton 36 23 10 6 7 12
11 Coquimbo Unido 29 23 8 5 10 -1

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Ñublense: 25 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colo Colo en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Palestino: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
Horario Coquimbo Unido y Colo Colo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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