Cuando Keynes vuelve por la puerta principal

Hace algunos días empecé a escribir esta columna, la que partía señalando que Keynes parecía estar volviendo por la puerta principal.

La idea surgía a propósito de las medidas anunciadas por el Gobierno para reactivar la economía y enfrentar un desempleo que sigue golpeando con fuerza a muchas familias. Después de años escuchando que el Estado debía reducirse, gastar menos y dejar mayor espacio a la iniciativa privada, aparecían nuevamente la inversión pública, las obras y los incentivos a la contratación como herramientas para recuperar actividad.

Nada demasiado novedoso, en realidad; John Maynard Keynes planteó hace casi un siglo que, cuando la economía pierde fuerza y el sector privado deja de invertir lo suficiente, el Estado puede intervenir para sostener la demanda, impulsar actividad y evitar que el desempleo siga aumentando.

Eso era precisamente lo interesante del momento económico que estamos viviendo: la realidad volvía a poner al Estado en un lugar que muchas veces el discurso político había intentado reducir. Esa era la idea central de la columna original.

Pero desde entonces pasó algo importante. Comenzó la discusión del Presupuesto de la Nación 2027 y apareció una contradicción bastante más concreta.

El Gobierno ha presentado este presupuesto poniendo entre sus prioridades el crecimiento, la inversión y el empleo. El mensaje apunta, además, a mejorar la calidad de vida de las personas y destaca aumentos en distintas áreas del gasto público.

Hasta ahí, todo parece coherente con la idea de utilizar al Estado para ayudar a recuperar una economía debilitada. El problema aparece cuando uno mira lo que ocurre con las regiones.

El proyecto contempla una disminución real de recursos para los gobiernos regionales (Uno de los más afectados es el de O’Higgins). Y ahí surge una pregunta bastante simple: si una de las formas más rápidas de movilizar la economía y generar empleo es desarrollar inversión pública, ¿cómo se espera que las regiones hagan más proyectos si tendrán menos recursos para financiarlos?. La pregunta no es menor.

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Buena parte de la inversión regional termina convertida en caminos, plazas, infraestructura sanitaria, espacios deportivos, mejoramiento urbano, conectividad, equipamiento comunitario y muchas otras obras que tienen un efecto que va bastante más allá de la obra misma.

Cada proyecto significa empresas contratando personas, proveedores vendiendo materiales, transporte, servicios y trabajadores recibiendo ingresos que después vuelven a circular en la economía local. Eso también es reactivación, eso también es empleo.

Por supuesto, sería incorrecto afirmar que el Presupuesto 2027 abandona la inversión pública. No es así. El Ministerio de Obras Públicas, de hecho, aparece entre las partidas que aumentan sus recursos.

Pero precisamente ahí aparece otro aspecto de la discusión. No se trata solamente de cuánto invierte el Estado, también importa quién decide dónde invertir.

Porque una cosa es aumentar la inversión que se define desde los ministerios y otra distinta es fortalecer la capacidad de las regiones para decidir qué proyectos necesitan sus propios territorios.

Chile lleva décadas hablando de descentralización. Hemos creado gobiernos regionales electos, transferido competencias y repetido una y otra vez que las decisiones deben acercarse a las personas.

Sin embargo, cuando llegan momentos de estrechez presupuestaria, pareciera que la descentralización también se aprieta. Y eso tiene consecuencias.

Desde Santiago puede parecer razonable priorizar una gran obra por sobre varios proyectos pequeños. Desde una comuna rural, en cambio, esos proyectos pequeños pueden significar agua potable, conectividad, una posta, una sede social, pavimentación o simplemente trabajo para personas que llevan meses buscándolo.

Ahí está, a mi juicio, una de las principales paradojas de este presupuesto.

Se habla de reactivación, pero se disminuye la capacidad de inversión de los gobiernos regionales. Se habla de generar empleo, pero se restringen recursos precisamente a organismos que pueden transformar rápidamente inversión pública en actividad económica dentro de los territorios.

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Y la discusión no termina ahí.

Durante estos primeros días del debate presupuestario también hemos conocido decisiones que han generado bastante controversia.

Una de ellas es el término del financiamiento de las Becas TIC, conocidas durante años como Yo Elijo Mi PC. El programa benefició a más de 96 mil estudiantes durante 2026 y el proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla recursos para continuar con nuevas entregas en 2027.

La explicación del Gobierno apunta a que el programa ha sido mal evaluado y que no habría demostrado un impacto relevante en los aprendizajes.

Un programa no debiera mantenerse eternamente sólo porque alguna vez pareció una buena idea. Si no funciona, debe corregirse. Y si después de corregirlo sigue sin funcionar, perfectamente puede terminarse.

Pero también hay que preguntarse qué estamos evaluando. Si entregamos un computador a un niño vulnerable, ¿su único objetivo debe ser mejorar inmediatamente sus notas? ¿No forma también parte del resultado esperado reducir la brecha digital, permitir acceso a información, facilitar tareas, desarrollar habilidades tecnológicas y entregar una herramienta que muchas familias difícilmente podrían comprar?

La respuesta no es tan sencilla como mirar un indicador y concluir que una política no sirve.

Algo parecido ocurre con otras decisiones que han comenzado a conocerse. Y probablemente eso sea bueno. Porque un presupuesto no es solamente una planilla con ingresos y gastos. Es también una declaración de prioridades. Ahí se decide qué problemas tendrán recursos, cuáles deberán esperar y cuáles dejarán de ser abordados por determinadas políticas públicas. Por eso esta discusión merece algo más que la habitual pelea entre Gobierno y oposición.

Hay una pregunta bastante más interesante detrás. ¿Qué Estado necesitamos cuando la economía se debilita?

Hace algunos días sostenía que el golpe de realidad suele obligar a dejar algunos dogmas a un lado. Cuando falta empleo, cae la inversión y las familias comienzan a sentir la incertidumbre, incluso los gobiernos más partidarios de reducir el papel del Estado terminan recurriendo a él. Eso no tiene nada de extraño.

La economía real rara vez funciona siguiendo de manera perfecta los manuales ideológicos.

El problema aparece cuando queremos que el Estado reactive la economía, pero al mismo tiempo debilitamos algunos de los instrumentos que podrían hacerlo desde el territorio.

Porque entonces Keynes vuelve, sí, pero vuelve a medias. Vuelve a través de grandes inversiones, de programas definidos centralmente y de decisiones tomadas desde los ministerios.

Mientras tanto, las regiones siguen preguntándose cuánto podrán decidir realmente sobre su propio desarrollo. Y quizás ahí esté la discusión que deberíamos tener; no solamente cuánto va a gastar el Estado durante 2027. Sino quién decidirá ese gasto, dónde llegará y si realmente permitirá que la recuperación económica también se note fuera de Santiago. Porque hablar de crecimiento es fácil. Lo difícil es lograr que ese crecimiento llegue a los territorios donde el empleo hace falta.

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Fabio López Aguilera

Administrador Público

Mg. En Docencia Universitaria

Ex Delegado Presidencial Regional