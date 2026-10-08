D. Concepción vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno

U. La Calera y D. Concepción se enfrentarán en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo el próximo domingo 11 de octubre desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 del campeonato chileno.
Así llegan D. Concepción y U. La Calera
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de D. Concepción en partidos del campeonato chileno
D. Concepción igualó 1-1 frente a Colo Colo. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 5 a favor.
Últimos resultados de U. La Calera en partidos del campeonato chileno
U. La Calera viene de un triunfo 1 a 0 frente a Deportes Limache. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 5 en su arco.
El último mano a mano en este certamen fue el 13 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y U. La Calera se llevó la victoria por 1 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 31 puntos (9 PG – 4 PE – 10 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG – 5 PE – 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|23
|17
|3
|3
|26
|2
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|3
|Universidad de Chile
|42
|23
|12
|6
|5
|16
|8
|D. Concepción
|31
|23
|9
|4
|10
|-1
|16
|U. La Calera
|17
|23
|4
|5
|14
|-21
Fechas y rivales de D. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs D. La Serena: 24 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. La Calera en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs U. Católica: 25 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Concepción y U. La Calera, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
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