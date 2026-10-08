De la Web 2.0 a la 4.0: el desafío de la información en tiempos de inteligencia artificial

Mucho se ha hablado de la difusión de ideas a través de las redes sociales y de cómo la evolución de internet ha transformado profundamente la labor informativa de los medios de comunicación. La Web 2.0 marcó la irrupción de la llamada “web social”, donde los usuarios pasaron de ser simples receptores de información a convertirse también en generadores de contenidos, impulsando plataformas como Facebook, YouTube o Wikipedia. Posteriormente, bajo el concepto de Web 3.0, comenzaron a desarrollarse nuevas formas de interacción con la información, asociadas a una red más inteligente, personalizada y, en algunas de sus concepciones, descentralizada.

Esta evolución plantea nuevos desafíos. Hoy también se habla de la Web 4.0, un concepto todavía en desarrollo que apunta hacia una mayor integración entre las personas, las máquinas y los sistemas inteligentes. Una red cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, donde la inteligencia artificial no solo responderá a nuestras consultas, sino que podrá anticiparse a nuestras necesidades. Un escenario que exigirá todavía mayor responsabilidad en la gestión, interpretación y validación de la información.

Si bien todo lo anterior es relevante y daría para muchas páginas de comentarios, existe otro fenómeno que merece especial atención: cada red social, considerada individualmente y no como parte de un conjunto homogéneo, responde de manera distinta ante los mismos acontecimientos. Desde esta perspectiva, no basta con hablar de “las redes sociales” como un todo. Es necesario distinguir quiénes utilizan cada plataforma, sus edades, intereses, niveles de formación e incluso su relación con los medios de comunicación tradicionales.

A ello se suma que los algoritmos de estas plataformas no son neutrales. Seleccionan, ordenan y priorizan contenidos de acuerdo con criterios propios y con lo que interpretan que cada usuario desea ver. Así, en lugar de encontrarnos siempre con espacios abiertos al intercambio de ideas, muchas veces terminamos habitando burbujas digitales donde determinados puntos de vista se repiten y refuerzan, dificultando el diálogo entre quienes piensan distinto.

Es precisamente aquí donde los medios locales y regionales, con su vínculo territorial y su conocimiento de las comunidades, adquieren un valor difícil de reemplazar. Su función no consiste simplemente en reproducir lo que circula en las plataformas digitales, sino en verificar los hechos, aportar antecedentes y ofrecer el contexto necesario para comprenderlos.

No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que está en internet es verdad. Las opiniones que los usuarios expresan frente a un acontecimiento merecen ser consideradas como parte de la conversación pública, pero ello no significa que todas tengan el mismo fundamento ni que representen necesariamente el sentir de una comunidad. Pretender evaluar la opinión pública únicamente a partir de los comentarios publicados en una determinada red social puede conducir a conclusiones equivocadas.

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Por eso, frente a la sobreabundancia de información que caracteriza a nuestro tiempo, los medios de comunicación tradicionales, presentes hoy en múltiples plataformas, tenemos una responsabilidad que trasciende la velocidad con que difundimos las noticias. Nuestro compromiso debe seguir siendo entregar información verificada, contextualizada y confiable, capaz de ofrecer certezas sobre los hechos que posteriormente serán discutidos y comentados por la ciudadanía.

En tiempos en que la inmediatez suele confundirse con la verdad y la inteligencia artificial comienza a transformar incluso la manera en que buscamos y recibimos información, el periodismo profesional no pierde vigencia. Por el contrario, su tarea de distinguir los hechos de las opiniones, verificar lo que circula y contribuir a una conversación pública informada resulta cada vez más necesaria.

Porque, más allá de cuántas veces cambie la web, la tecnología puede transformar la manera en que circula la información, pero no reemplaza la responsabilidad de comprobar su veracidad.

Luis Fernando González V.

Subdirector