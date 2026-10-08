Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Temuco recibirá a Dep. Santa Cruz por la fecha 27

Te contamos la previa del duelo Deportes Temuco vs Dep. Santa Cruz, que se enfrentarán en el estadio Germán Becker el próximo sábado 10 de octubre a las 17:30 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

El duelo correspondiente a la fecha 27 del campeonato 2026 se jugará el próximo sábado 10 de octubre a las 17:30 horas.

Así llegan Deportes Temuco y Dep. Santa Cruz

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco consiguió sólo un punto en su último partido frente a Unión Española, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Recoleta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 3 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Deportes Temuco resultó vencedor por 2 a 3.

El local está en el décimo primer puesto con 32 puntos (8 PG – 8 PE – 10 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG – 10 PE – 12 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13
11 Deportes Temuco 32 26 8 8 10 4
14 Dep. Santa Cruz 22 26 4 10 12 -13

Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs U. San Felipe: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: 18 de octubre – 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Temuco y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Flamengo vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
12 minutos hace
Palmeiras vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
13 minutos hace
Grêmio vs Internacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
15 minutos hace
Flamengo vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
12 minutos hace
Palmeiras vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
13 minutos hace
Anuncios
797181_0
D. Concepción vs U. La Calera: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
patricia cisternas 2
Patricia Cisternas asumirá en noviembre como nueva defensora local de Rengo
Anuncios
797177_0
Coquimbo Unido vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
798294_0
D. Antofagasta vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797178_0
Everton vs D. La Serena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
PDI catedral
Excavaciones en la Catedral de Rancagua podrían extenderse hasta este viernes para recuperar osamentas humanas
Anuncios
797180_0
Huachipato recibirá a O’Higgins por la fecha 24
1 osamentas
PDI excava en la Catedral de Rancagua
798301_0
Santiago Wanderers quiere cortar su racha negativa frente a Curicó Unido
797176_0
U. Concepción tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Cobresal
1 detenido homicidio frustrado
Acusado por homicidio frustrado en San Fernando fue detenido por Carabineros
798626_2
Coquimbo Unido clasificó al vencer 2-1 a su rival Cobreloa
Anuncios
1 robo rengo
Robo afectó a capilla Santa Teresa de Los Andes en población Rienzi Valencia de Rengo
1 detenidos graneros
Desarticulan banda investigada por robos con violencia e intimidación en Graneros
1 incendio marchigue
Incendio destruyó una vivienda en sector Rinconada de Alcones de Marchigüe
1 accidente peaje quinta
Camión impacta estructura de peaje Quinta en la Ruta 5 Sur
Anuncios
1 iglesia codegua
Sacerdote de Codegua fue víctima de violento asalto al interior de casa parroquial
juan leiva ohiggins
Juan Leiva se perderá varias semanas por un desgarro
anfp
Dos listas competirán por la presidencia de la ANFP
udechile
La U será local en Rancagua
poster desarrollo comunitario AS (4)
Agrosuper abre nueva convocatoria de Fondo Vecino para apoyar proyectos de desarrollo comunitario
La ley se aplaza, los riesgos no
EDITORIAL ok
O’Higgins no está para que le quiten recursos
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE