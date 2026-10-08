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Detienen a cuatro sujetos en investigación por disparos injustificados y amenazas en Rancagua

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En el marco de un proceso investigativo desarrollado por la Sección OS-9 O’Higgins de Carabineros, cuatro sujetos fueron detenidos durante un operativo efectuado en distintos domicilios de Rancagua, en una investigación relacionada con delitos de disparos injustificados en la vía pública y amenazas.

Los hechos investigados se registraron en distintas fechas en el sector de población Libertador II, en la capital regional de O’Higgins. A partir del análisis de los antecedentes recopilados durante la investigación, Carabineros especializados lograron identificar a cuatro sujetos como posibles autores de los hechos.

Con esos antecedentes, se gestionaron ante el Juzgado de Garantía de Rancagua las respectivas órdenes de detención y de entrada y registro para cinco inmuebles en la comuna. El allanamiento se realizó con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de la Séptima Comisaría de Control de Orden Público (COP), logrando la detención de cuatro imputados.

Los detenidos, todos chilenos y de interés en la investigación, fueron identificados como E.M.C.B., de 46 años, J.M.J.O., de 32 años y, C.F.A.C., de 26 años, todos con órdenes de detención vigente por diferentes delitos. Además fue aprehendido en flagrancia por una infracción a la Ley de Control de Armas, un adolescente de 16 años. De acuerdo con los antecedentes policiales, todos mantenían registros por diferentes delitos.

Durante las diligencias de entrada y registro, Carabineros incautó ketamina, marihuana, clorhidrato de cocaína, $240.000 en dinero en efectivo, 27 cajas de fuegos artificiales marca Happy, 13 envoltorios de seis unidades de fuegos artificiales marca Varlda, cuatro teléfonos celulares, bolsas dosificadoras y una pesa digital.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua, para su respectivo control de detención.

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