Diputado Sebastián Cristoffanini : “El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla $83.781 millones de inversión para la Región”

En medio de la polémica levantada por el gobernador Pablo Silva Amaya y la AGORECHI, por el recorte presupuestario para los gobiernos regionales , el diputado Sebastián Cristoffanini salió a “poner paños fríos” y a poner el foco en la gestión del Gobierno Regional, asegurando que defenderá los recursos de la región, pero con la misma fuerza exigirá eficiencia.

El parlamentario precisó que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla $83.781 millones de inversión para la Región de O’Higgins, con aumentos importantes en el FNDR de un 7,9%, en el Royalty Minero de un 5,6% y en los recursos para el funcionamiento del Gobierno Regional de un 15,9%.

«Conviene aclarar, que se trata de una propuesta y no de cifras definitivas. El Congreso la discutirá durante las próximas semanas, y recién a fines de noviembre, cuando se despache la ley, tendremos claridad sobre los recursos con que contará la región», sostuvo.

Pero el punto central de su declaración apuntó a la ejecución, donde Cristoffanini advirtió que la discusión no puede centrarse solo en cuánto dinero recibe O’Higgins, sino en cómo se administra.

«A julio, la región registraba apenas un 23,5% de ejecución de su presupuesto de inversión, el último lugar del país según la Dipres. Eso debe preocuparnos y debe llevarnos a exigir más planificación, más orden y más capacidad de gestión al Gobierno Regional», enfatizó.

En ese sentido, valoró lo que calificó como la principal novedad del presupuesto, con un incentivo a la buena ejecución, y explicó que el gobierno regional que a julio de 2027 haya ejecutado al menos la mitad de su presupuesto de proyectos de inversión podrá solicitar recursos adicionales a Hacienda, hasta un 7% sobre lo que tenía para esos proyectos en 2026, reajustado.

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«Es un incentivo positivo, que premia al que ejecuta mejor. Premia al que se ordena. Premia al que no espera los últimos meses del año para gastarlo todo”, refirió el diputado al indicar que es una meta alcanzable, poniendo como ejemplo a Maule y Ñuble, que ya superaron el 50% a julio de este año», y que la propuesta permite pagar las obras de arrastre desde el 1 de enero.

Finalmente, aseguró que defenderá los recursos de la región, pero con la misma fuerza exigirá eficiencia.

«Nuestra prioridad debe ser que cada peso asignado se transforme en obras, inversión y soluciones concretas para las 33 comunas. Porque no basta con pedir más presupuesto; también debemos demostrar capacidad para ejecutarlo y responder a las necesidades de nuestra gente», concluyó.