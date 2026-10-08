En Olivar detienen a dos hombres por microtráfico de drogas

En el marco de los patrullajes preventivos que Carabineros desarrolla en distintos sectores de Olivar, personal policial detuvo a dos hombres, de 20 y 61 años, en un procedimiento asociado a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El procedimiento se registró mientras los funcionarios realizaban una fiscalización y advirtieron una presunta transacción de droga en el exterior de un domicilio. Ante la situación de flagrancia, el personal policial ingresó al inmueble, donde concretó la detención de ambos hombres.

Durante el procedimiento fueron incautadas distintas sustancias, entre ellas marihuana elaborada, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina.

Además, Carabineros decomisó $147.000 en dinero en efectivo y otras especies que estarían asociadas al ilícito de microtráfico.

El imputado de 20 años quedó a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención, mientras continúan las diligencias investigativas.