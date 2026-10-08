Estudiantes de Olivar conocieron alternativas para continuar sus estudios en feria vocacional

Con la participación de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna, se desarrolló en el Gimnasio Municipal de Olivar la Feria Vocacional y de Admisión a la Educación Superior, instancia destinada a acercar información sobre las distintas alternativas de formación disponibles para los jóvenes.

La actividad fue encabezada por la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, junto al director regional de FOSIS, Richard Torres, y los concejales Carlos Miranda y Rosa Pino. Durante la jornada participaron estudiantes de la Escuela Premilitar Lautaro, Colegio Gultro y Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz, quienes pudieron conocer alternativas de universidades, centros de formación técnica y escuelas de Carabineros, PDI y Escuela Militar.

La iniciativa fue organizada por el Programa Familias – FOSIS, con el objetivo de facilitar el acceso a información y oportunidades para que los estudiantes puedan tomar decisiones respecto de su futuro académico y laboral.

“Queremos que nuestros estudiantes sepan que tienen muchas posibilidades para construir su futuro. Como municipio es fundamental generar estos espacios, acercar la información a las familias y entregarles herramientas para que puedan conocer sus opciones y tomar decisiones con mayor claridad. El futuro de nuestros jóvenes también es el futuro de Olivar”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.

La jornada permitió a los estudiantes resolver dudas, conocer requisitos de admisión y acercarse a distintas alternativas para continuar sus estudios una vez finalizada la enseñanza media.