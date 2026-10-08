Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Estudiantes de Olivar conocieron alternativas para continuar sus estudios en feria vocacional

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con la participación de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna, se desarrolló en el Gimnasio Municipal de Olivar la Feria Vocacional y de Admisión a la Educación Superior, instancia destinada a acercar información sobre las distintas alternativas de formación disponibles para los jóvenes.

La actividad fue encabezada por la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero, junto al director regional de FOSIS, Richard Torres, y los concejales Carlos Miranda y Rosa Pino. Durante la jornada participaron estudiantes de la Escuela Premilitar Lautaro, Colegio Gultro y Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz, quienes pudieron conocer alternativas de universidades, centros de formación técnica y escuelas de Carabineros, PDI y Escuela Militar.

La iniciativa fue organizada por el Programa Familias – FOSIS, con el objetivo de facilitar el acceso a información y oportunidades para que los estudiantes puedan tomar decisiones respecto de su futuro académico y laboral.

“Queremos que nuestros estudiantes sepan que tienen muchas posibilidades para construir su futuro. Como municipio es fundamental generar estos espacios, acercar la información a las familias y entregarles herramientas para que puedan conocer sus opciones y tomar decisiones con mayor claridad. El futuro de nuestros jóvenes también es el futuro de Olivar”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.

La jornada permitió a los estudiantes resolver dudas, conocer requisitos de admisión y acercarse a distintas alternativas para continuar sus estudios una vez finalizada la enseñanza media.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Talleres vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
3 horas hace
Bahia vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
3 horas hace
Racing Club vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
3 horas hace
Talleres vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
3 horas hace
Bahia vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
3 horas hace
Anuncios
WhatsApp Image 2026-10-08 at 15.55.15
Tormentas eléctricas y probabilidad de granizos se mantienen para esta tarde
PANORAMAS 10
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
Anuncios
NOTA 1.1
Olivar inaugura renovados espacios públicos en Villa Los Aromos y Plaza Punta de Diamante
Cuando Keynes vuelve por la puerta principal
SEBASTIÁN 1
Diputado Sebastián Cristoffanini : “El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla $83.781 millones de inversión para la Región”
El operativo policial dejó a dos personas detenidas mientras continúan las diligencias investigativas.
En Olivar detienen a dos hombres por microtráfico de drogas
Anuncios
798295_0
D. Copiapó vs Cobreloa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797177_0
Coquimbo Unido vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
798294_0
D. Antofagasta vs San Marcos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797178_0
Everton vs D. La Serena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
797175_0
U. Católica luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Audax Italiano
798300_0
Deportes Temuco recibirá a Dep. Santa Cruz por la fecha 27
Anuncios