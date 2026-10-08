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Everton vs D. La Serena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno

Everton y D. La Serena se miden en el estadio Sausalito el domingo 11 de octubre a las 12:30 horas.

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Por la fecha 24 del campeonato chileno, D. La Serena y Everton se enfrentan el domingo 11 de octubre desde las 12:30 horas, en el estadio Sausalito.

Así llegan Everton y D. La Serena

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno

Everton viene de ganar en su encuentro anterior a Ñublense con un marcador de 3-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de D. La Serena en partidos del campeonato chileno

D. La Serena llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Universidad de Chile. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 7.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y D. La Serena sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (7 PG – 9 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
4 Everton 36 23 10 6 7 12
10 D. La Serena 30 23 7 9 7 -4

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Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Universidad de Chile: 26 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. La Serena en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs D. Concepción: 24 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Huachipato: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Palestino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y D. La Serena, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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