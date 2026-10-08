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Fue detenido por circular en vehículo con encargo por robo

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Un operativo de control vehicular realizado por personal de Carabineros en el sector de Rapel de Navidad permitió detener a un hombre que se desplazaba en un automóvil que mantenía un encargo vigente por robo.

El procedimiento se enmarcó en una estrategia operativa implementada por Carabineros en la provincia de Cardenal Caro, orientada a reforzar la presencia policial y aumentar la sensación de seguridad mediante controles vehiculares y de personas.

Durante uno de estos controles selectivos, personal del destacamento de Rapel de Navidad fiscalizó un automóvil y constató que mantenía un encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el automóvil había sido sustraído durante septiembre en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

A raíz del procedimiento, un hombre de nacionalidad chilena fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía. El imputado pasó a control de detención, quedando a disposición de la justicia para determinar las medidas correspondientes.

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