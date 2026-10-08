HORÓSCOPO DEL JUEVES 8 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te comunicarás mejor con tu pareja y empezarás a considerar la posibilidad de hacer algo en común que a los dos os agrada. Puede ser el principio de una etapa excelente para hacer planes de futuro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No estás nada inspirado para la empresa que quieres afrontar; necesitarás armarte de toda la ayuda y comprensión que los demás te sepan impartir. Conseguirás más y mejores resultados acoplándote a las ideas que otros puedan aportarte.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Cuídate de las críticas acerca de ciertas personas de tu alrededor; aunque tú lleves la razón no se lo tomarán muy positivamente. Últimamente se te ha tachado de ácido en tu entorno profesional y sería prudente cambiar de actitud.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Llevas tiempo esperando un cambio en el trabajo que no termina de llegar. Quizá tengas que abordar la posibilidad de emprender un nuevo camino profesional, romper con la trayectoria que has seguido hasta ahora. Déjate guiar por alguien en quien confíes.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tú y tu pareja podéis llegar hoy al compromiso de haceros fuertes frente a las adversidades, posiblemente como reacción ante los acontecimientos del fin de semana: crecer a posiciones de mayor compromiso, en las que primen los sentimientos básicos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

En lo que respecta al amor seguirás en muy buena armonía física y espiritual, y te apetecerá asumir compromisos más serios, de convivencia o boda. Buen momento profesional; permanece atento a las ofertas que te van a proponer.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Después de una complicada jornada laboral, encontrarás el ambiente ideal para vivir con tu pareja momentos íntimos especiales que te conduzcan a descubrir emociones y experiencias nuevas, con un punto de pimienta en tu relación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Parece que los problemas profesionales se irán resolviendo poco a poco y tú irás ganando tranquilidad cada día. Vivirás momentos muy gratos en familia o en pareja, ya que los astros te dotarán de mucha imaginación y creatividad que compartirás con los que más quieres.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Encontrarás motivos suficientes para iniciar una discusión que desde que te has levantado tienes pendiente, pero míralo con perspectiva global y no vuelques sobre los demás tus propias frustraciones.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El trabajo te absorberá hoy de tal modo que puedes olvidar asuntos importantes relacionados con la familia, tal vez trámites o llamadas que quedaste en realizar. Repásalo mentalmente porque seguro que te sobran diez minutos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Debes bajar la guardia de vez en cuando y dejarte llevar por las personas que te quieren. Aunque te salga tu vena dominadora, algunas veces es necesario ceder ante los demás, y no tratar de acaparar la razón más allá de lo normal.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Hoy tendrás la oportunidad de conocer a gente nueva entre la que explorar posibilidades de experiencias muy alejadas de tus costumbres. La amistad se convertirá en el eje central de tus movimientos en los próximos días.