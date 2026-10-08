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Importante condena de cárcel para hombre que intentó robar televisores desde supermercado

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Eduardo Andrés Sánchez Pérez a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia, ilícito perpetrado en junio de 2025 en un supermercado de la comuna de Rancagua.

En fallo unánime, el tribunal  aplicó a Sánchez Pérez las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, decretó el comiso de las especies incautadas.

El tribunal dio por acreditado que “el 24 de junio de 2025 el acusado Eduardo Andrés Sánchez Pérez junto a otros tres sujetos concurrió hasta las instalaciones de Supermercado Líder ubicadas en calle Recreo # 620, de la comuna de Rancagua, lugar al cual ingresaron tres de ellos, colocando cinco cajas con televisores al interior de unos carros del supermercado, más otras especies de menor valor, procediendo a sacar dichos carros por una salida de emergencia, esquivando la línea de cajas y sin pagar el valor de los productos sustraídos”.

La sentencia añade que “mientras sacaban las especies, aparecieron los guardias del supermercado para recuperar las especies ya sustraídas, ante lo cual los tres ladrones y el cuarto sujeto que los esperaba en un vehículo con las puertas abiertas, procedieron a golpear a los guardias de seguridad, a forcejear con ellos, atropellar a dos de ellos y lanzarles como proyectiles cuatro de los televisores sustraídos, para así asegurar la huida con uno de los televisores y algunas de las otras especies sustraídas, causando lesiones a tres de los guardias que intervinieron, los cuales lograron retener de uno de los perpetradores”.

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