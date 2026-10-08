IP-CFT Santo Tomás Rancagua inicia su proceso de Admisión 2027

Fotos: Nico Carrasco

Este miércoles 7 de octubre se dio inicio al periodo de Admisión 2027 del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica (IP-CFT) Santo Tomás en todo el país, y la sede Rancagua no fue la excepción. Desde las 8 de la mañana, los interesados comenzaron a llegar para concretar su anhelado proceso de matrícula en algunas de las áreas de Actividad Física y Deportes, Administración, Ciencias Sociales, Educación, Informática, Ingeniería, Recursos Naturales, Salud y Turismo y Gastronomía.

Manuel Olmos, rector de la sede, declaró que este proceso coincide con una gran alegría, ya que el Instituto Profesional ha sido acreditado por siete años en las dimensiones de Vinculación con el Medio y de Investigación, Creación y/o Innovación por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). “Hace un par de semanas supimos ese resultado, lo cual nos entrega, aparte de una gran satisfacción, una gran responsabilidad para poder entregar una educación acorde a la calidad que hemos logrado”, dijo.

Como parte de su actualización curricular- explicó Olmos-, las carreras técnicas del área de Educación en Santo Tomás renovaron sus denominaciones y propuestas formativas. La carrera que anteriormente se denominaba Técnico en Educación Especial pasa a llamarse Técnico en Educación Inclusiva y Diversidad, fortaleciendo su enfoque en inclusión, diversidad, diseño universal para el aprendizaje y neurociencia. Por su parte, Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° Básico pasa a denominarse Técnico en Educación Parvularia y Básica, actualizando su propuesta para responder a los desafíos de la educación de niños y niñas hasta los primeros niveles de educación básica.

Vale destacar que se puede reservar una hora de atención en https://www.tupuedes.cl/sistemas-de-admision/como-me-matriculo/agendamiento/ para ser atendido por los integrantes del equipo de Admisión, quienes orientan a los jóvenes para tomar una buena decisión, les informan sobre las carreras y los asisten en todas las etapas del proceso. Además, los asesoran en temas tan importantes como las opciones de financiamiento, entre ellas, el acceso a la gratuidad.

“El 85% de los estudiantes cuenta con el beneficio de la gratuidad, siendo en muchos casos la primera generación de sus familias en acceder a un título técnico o profesional. Por eso recibimos esperanzas e ilusiones no solamente de los estudiantes, sino también de sus familias”, indicó el rector.

También lo reconoció así César Pavez, director de Admisión de la sede, quien agregó que “cada estudiante que confía en nosotros es una vida que empieza a construir su futuro en Santo Tomás”.

Anuncios

LOS NUEVOS “TOMASINOS”

Cada año, nuevos jóvenes interesados llegan desde diversas comunas de la región para matricularse en esta sede. Durante el primer día, las dependencias dispuestas en la sede de calle O’Carroll 63 registraron una alta concurrencia de público.

“Ha sido un proceso ordenado, muy masivo, pero muy ordenado, y hemos logrado atender a todas las personas en el horario correspondiente, especialmente a los que contaban con una reserva para su atención”, comentó el encargado de Admisión.

Añadió que las áreas con mayor demanda en esta sede están entre Educación, la oferta agrícola —especialmente Técnico Veterinario e Ingeniería Agrícola—, Salud y Gastronomía.

Entre los nuevos “tomasinos y tomasinas” encontramos a una pareja oriunda de Rengo, Jocelyn Villagra e Ignacio Tapia, compañeros de curso que decidieron comenzar a estudiar en 2027 la carrera de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena: “Queremos levantar nuestro propio local de repostería y gastronomía”, relataron entusiasmados sobre sus metas futuras.

Respecto de su elección, explicaron que optaron por Santo Tomás porque cuenta con diversos tipos de carreras y porque la gastronomía tiene un enfoque tanto nacional como internacional. Confirmaron, además, que viajarán todos los días desde Rengo a Rancagua para estudiar en Santo Tomás.

En tanto, Máximo Baeza, proveniente de San Vicente de Tagua Tagua, concretó su matrícula en Técnico en Enfermería tras agendar su hora por internet. Nos declaró que eligió Santo Tomás porque cuenta con familiares que estudiaron aquí, por lo que ha recibido muy buenas referencias. “Además, es una muy bonita carrera”, añadió.

Este futuro tomasino agradeció el apoyo de su familia, ya que diariamente viajará a estudiar a la capital regional: “Tengo todas las ganas de entrar este otro año a estudiar y darle con todo para hacerlo bien y representar a mi gente como corresponde”.