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Jóvenes pianistas de Olivar representaron a la comuna en el Día de la Música Chilena

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Los jóvenes músicos olivarinos Vicente Zamorano, estudiante del Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz, y Andy Barrera, de la Escuela Nuestra Señora de La Merced de Olivar Bajo, participaron en la conmemoración del Día de la Música Chilena, representando a la comuna junto al proyecto “Piano Rural”.

La actividad se desarrolló en La Moneda y reunió a cerca de 50 niños y niñas de la Región de O’Higgins, bajo la dirección del pianista y consejero nacional José Riveros Donoso. La jornada también contó con la participación de la destacada soprano chilena Verónica Villarroel.

La alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero Carrasco, junto al jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, acompañó a los estudiantes durante esta significativa presentación y compartió con sus familias.

“Para nosotros es un orgullo enorme ver a Vicente y Andy representando a Olivar en una instancia tan importante. Detrás de esta presentación hay talento, esfuerzo, dedicación y también el apoyo de sus familias y de sus comunidades educativas. Como municipio queremos seguir abriendo oportunidades para que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y llevar el nombre de Olivar a nuevos escenarios”, destacó la alcaldesa.

Desde el municipio valoraron la participación de ambos estudiantes como una oportunidad para visibilizar el talento artístico presente en la comuna y fortalecer iniciativas que acercan la formación musical a niños, niñas y adolescentes.

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