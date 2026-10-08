Nancagüino consigue medalla de oro en España

El Team ParaChile de para tenis de mesa volvió a brillar en el plano internacional, tras conseguir cinco medallas en el torneo ITTF Para Future de Murcia, España.

Allí, el nancagüino José Luis Cerpa consiguió la medalla de oro al ganar su categoría (6), logrando presea dorada al igual que Tamara Leonelli (4) y Florencia Pérez (8).

Completaron la cosecha del equipo nacional, Luis Flores, plata en la clase 2, y Cristóbal García, bronce en la clase 10.

La actuación en España significó la última etapa de la preparación internacional del seleccionado chileno de cara al Campeonato Mundial 2026, que se efectuará entre el 13 y 19 de noviembre en Tailandia.