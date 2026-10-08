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Olivar inaugura renovados espacios públicos en Villa Los Aromos y Plaza Punta de Diamante

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Dos importantes proyectos de mejoramiento de espacios públicos fueron inaugurados recientemente en la comuna de Olivar, beneficiando directamente a las familias de Villa Los Aromos, en Olivar Alto, y del sector Punta de Diamante, en Olivar Bajo.

En Villa Los Aromos se concretó la renovación de un área verde con una inversión de $42.988.136. Las obras consideraron la limpieza y nivelación del terreno, construcción de muros perimetrales y de contención, incorporación de jardineras, escaños y sombreadero, además de iluminación, sistema de riego y nuevas especies vegetales.

En tanto, la Plaza Punta de Diamante fue recuperada mediante una inversión de $44.501.111, financiada a través de los Fondos de Equidad Territorial, en el marco del Royalty Minero. El proyecto contempló la renovación de superficies, mejoramiento del área verde, reposición de juegos infantiles, instalación de máquinas de ejercicio, mantención de mobiliario urbano, basureros y un nuevo cierre perimetral.

Las ceremonias contaron con la participación de la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero; concejales de la comuna; el secretario regional de la SUBDERE, José Ignacio Urrutia; y la seremi de Minería, Carla Ortiz.

“Estos proyectos tienen un sentido muy concreto: recuperar espacios para que las familias puedan encontrarse, compartir, hacer deporte y disfrutar de sus barrios. Estamos muy contentos de entregar estas obras a nuestros vecinos y seguiremos gestionando recursos para que más sectores de Olivar puedan contar con espacios públicos dignos, seguros y de calidad”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.

Las iniciativas se suman a los esfuerzos del municipio por recuperar espacios comunitarios y generar mejores condiciones para la recreación, el deporte y la convivencia vecinal en distintos sectores de la comuna.

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