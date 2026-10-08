Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?

La segunda semana de octubre inició con lluvias que empaparon a los rancagüinos, pero hasta el momento siguen en pie una serie de panoramas enfocados en el entretenimiento de toda la familia.

Entre la celebración del aniversario de Rancagua y el inicio de distintas fiestas en las comunas de la región, el fin de semana se alza con una oferta variada para todos los gustos.

Rancagua: “Dulce & Gourmet Fest”

Entre las actividades por el mes de aniversario de Rancagua, el “Dulce & Gourmet” Fest llega como una forma de descubrir nuevos sabores y apoyar a emprendedores locales.

El viernes 09 y el sábado 10 de octubre se instalarán en la Casa de la Cultura pastelerías, foodtrucks, viñas y cervecerías, emprendedores y música en vivo.

La entrada al evento es liberada y está previsto que se lleve a cabo entre las 12:00 y las 23:00 horas.

Rancagua: Inti-Illimani – Lanzamiento “Caminos”

El viernes 09 de octubre, la reconocida agrupación chilena Inti-Illimani llega al Teatro Regional Lucho Gatica en el marco de la gira por el lanzamiento de su nuevo disco “Caminos”.

Dicho proyecto se encuentra actualmente en producción, incorporando canciones inéditas y dando inicio a una nueva etapa artística.

Las entradas para el concierto que combina trayectoria, innovación y sello están a la venta en https://www.ticketpro.cl/evento/4709/intiillimani-gira-lanzamiento-disco-caminos–rancagua y van desde los $34.500 hasta los $46.000.

Rancagua: Concierto Gala Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O’Higgins

A las 19:00 horas del sábado 10 de octubre, el Teatro Regional Lucho Gatica vivirá una jornada protagonizada por la música clásica, de la mano de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O’Higgins.

La presentación se enmarca en el aniversario número 25 de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (Foji).

El evento es de carácter gratuito y las invitaciones pueden adquirirse en boletería, así como las inscripciones pueden efectuarse en www.rancaguacultura.cl

Rancagua: “Otoño y Primavera”

El Teatro Casa del Arte contará con la puesta en escena “Otoño y Primavera” desde el jueves 07 hasta el sábado 10 de octubre, a las 20:30 horas.

La historia retrata el encuentro, el afecto y los prejuicios asociados a la edad de la pareja protagonista, protagonizada por Coca Rudolphy y Camilo Zicavo.

Las reservas para la obra de teatro deben realizarse a los números telefónicos +56 9 6370 1088 o 72 2242604.

Marchigüe: EXPOGAMA 2026

EXPOGAMA 2026, en su versión XXIX, llega como la gran fiesta del secano costero que reúne tradición, campo y raíces en la Medialuna de Marchigüe.

Desde el viernes 09 hasta el domingo 11 de octubre, los asistentes podrán disfrutar de artesanos, juegos, gastronomía, foodtrucks, cervecerías y otros stands seleccionados, así como presenciarán el show de artistas como Pablo Chill-e, Illapu, Talismanes del Ritmo y del Amor, entre otros.

San Vicente: Fiesta Aniversario en Primavera

San Vicente de Tagua Tagua celebrará sus 181 años con la gran Fiesta Aniversario en Primavera, desde el viernes 09 hasta el domingo 11 de octubre en la Plaza de Armas.

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La celebración promete a sus asistentes música en vivo, cocinerías, maridaje, stands y otras sorpresas, entre ellas, la presentación de la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile por primera vez en la comuna.

Paredones: Paila Marina Gigante 2026

El domingo 11 de octubre la localidad de Bucalemu realizará la Paila Marina Gigante 2026, por lo que desde las 12:00 horas, la jornada se caracterizará por la gastronomía típica, degustaciones, artesanías, música en vivo, danzas folclóricas y más.

Pichilemu: Fiesta de las 1000 Cazuelas de Ave de Campo

Otra actividad gastronómica se suma a la lista con la decimoprimera versión de la Fiesta de las 1000 Cazuelas de Ave de Campo, a realizarse el domingo 11 de octubre en Pañul.

Desde las 12:00 horas, el sector cancha del Club Deportivo vivirá una jornada de gastronomía típica, música en vivo y otras sorpresas.

Los asistentes podrán degustar la gran cazuela de ave de campo en una paila de arcilla que podrán llevar de regalo.

Navidad: Expo Navidad 2026

El sábado 10 y el domingo 11 de octubre llega Expo Navidad 2026 a la comuna homónima, una jornada pensada para disfrutar con familia y amigos cabo en el Estadio Municipal La Palma.

Los dos días de la actividad contarán con emprendimientos, gastronmía y grandes artistas como Los Vikings 5, Natalino, Intocables de Chile, Entresiembras, Banda Clave, Los Sociables de la Costa y más.

Raphaelísimo Tour 2026

Dentro de un recorrido que contempla España y América Latina, Raphael, el eterno divo de Linares, vuelve a Gran Arena Monticello con su gira “Raphaelísimo” el sábado 10 de octubre.

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En una noche que inicia a las 21:00 horas y se asegura como memorable, la magia del intérprete alcanzará su máxima expresión.

Las entradas que van desde los $51.750 hasta los $172.500 se pueden adquirir en https://www.ticketmaster.cl/event/raphael-raphaelisimo-tour-2026-gran-arena-monticello