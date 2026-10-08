Patricia Cisternas asumirá en noviembre como nueva defensora local de Rengo

La Defensoría Penal Pública de la región de O’Higgins informó que Patricia Cisternas asumirá, a contar del mes de noviembre, como nueva defensora local de Rengo, jurisdicción que comprende los tribunales de esta comuna, Peumo y San Vicente de Tagua Tagua.

En el marco de su próxima incorporación, Cisternas realizó una visita junto al defensor regional, Claudio Aspe; el jefe de Estudios, Mario Quesada y, la defensora Claudia Ojeda, instancia en la que recorrieron los tribunales de garantía y las oficinas de los defensores.

Posteriormente, se reunieron con el equipo de trabajo para abordar el estilo de liderazgo que la nueva defensora busca implementar y conocer las particularidades de cada una de las zonas que estarán bajo su responsabilidad.