PDI excava en la Catedral de Rancagua



Fotos: Héctor Vargas

Una excavación inició este miércoles la Brigada de Homicidios de la PDI al interior de la Catedral de Rancagua, con el objetivo de localizar las osamentas humanas que, según los antecedentes reunidos durante la investigación, habrían sido depositadas en un sector del templo tras ser encontradas durante trabajos de remodelación.

El procedimiento se desarrolla en coordinación con la Fiscalía Local de Rancagua y el Consejo de Monumentos Nacionales, luego de que durante la semana pasada personal especializado de la PDI realizara una inspección ocular para establecer con precisión el lugar donde habrían sido depositados los restos.

El jefe de la Brigada de Homicidios Rancagua, subprefecto Juan Reyes, explicó que las osamentas fueron encontradas inicialmente por trabajadores de una empresa constructora, quienes posteriormente las habrían trasladado y depositado en un punto determinado al interior del templo.

A partir de los antecedentes obtenidos mediante entrevistas a trabajadores que participaron tanto en el hallazgo como en el posterior traslado de los restos, los investigadores pudieron establecer el sector en el que se concentra actualmente la excavación.

Un trabajo centímetro a centímetro

El área corresponde a un costado del altar principal de la Catedral. En ese lugar existía inicialmente una superficie de mármol que presentaba adherencia de un pegamento especial.

Actualmente, los equipos trabajan en la remoción del radier para avanzar hacia el sector donde, de acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, estaría la tierra en la que fueron depositadas las osamentas.

El subprefecto Reyes explicó que se trata de un procedimiento lento y minucioso, debido a que cada centímetro de tierra y material removido debe ser revisado para determinar si permite localizar los restos o algún otro elemento que pueda resultar relevante para la investigación.

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En la diligencia participan peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Rancagua, específicamente de las especialidades de fotografía y planimetría, quienes se encuentran documentando y examinando el área intervenida.

Hasta el momento, las osamentas no han sido encontradas.

La precisión del lugar de excavación, explicó Reyes, se obtuvo a partir de las declaraciones de trabajadores que tuvieron participación directa en el hallazgo inicial y en el posterior depósito de los restos dentro del recinto religioso.

Los peritajes que vendrán

Una vez que las osamentas sean localizadas y extraídas, deberán ser sometidas a peritajes en el Instituto Médico Legal de Santiago, con participación de especialistas, entre ellos arqueólogos.

Estos estudios permitirán establecer antecedentes sobre los restos, entre ellos su data y eventual identificación.

El subprefecto Reyes señaló que, en esta etapa, el objetivo de la investigación es recuperar las osamentas y establecer el interés que puedan presentar desde el punto de vista forense o arqueológico.

La diligencia que se desarrolla al interior de la Catedral forma parte de una investigación iniciada a comienzos de septiembre, luego de una denuncia relacionada con el hallazgo de los restos.

Por ahora, el trabajo de los equipos especializados se concentra en la excavación y en la revisión de cada uno de los materiales extraídos, con el propósito de preservar cualquier elemento que pueda aportar antecedentes al proceso investigativo.