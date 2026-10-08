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Recoleta se enfrenta ante la visita Magallanes por la fecha 27

Recoleta y Magallanes se enfrentan en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez. El duelo se jugará el sábado 10 de octubre desde las 12:30 horas.

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El juego entre Recoleta y Magallanes se disputará el próximo sábado 10 de octubre por la fecha 27 del campeonato 2026, a partir de las 12:30 horas en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

Así llegan Recoleta y Magallanes

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Recoleta en partidos del campeonato 2026

En la fecha anterior, Recoleta se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Santa Cruz. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

En la jornada anterior, Magallanes derrotó 2-0 a D. Puerto Montt. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes lo ganó por 3 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG – 8 PE – 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 43 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (12 PG – 7 PE – 7 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13
4 Magallanes 43 26 12 7 7 4
6 Recoleta 41 26 11 8 7 4

Fechas y rivales de Recoleta en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Cobreloa: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs San Luis: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Deportes Iquique: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Horario Recoleta y Magallanes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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