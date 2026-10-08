Santiago Wanderers quiere cortar su racha negativa frente a Curicó Unido

Curicó Unido y Santiago Wanderers se enfrentarán en Playa Ancha el próximo sábado 10 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 del campeonato 2026.

Así llegan Santiago Wanderers y Curicó Unido

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers viene de caer por 0 a 1 frente a Cobreloa. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Curicó Unido en partidos del campeonato 2026

Curicó Unido perdió ante San Marcos por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 2 goles y le han encajado 7.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Santiago Wanderers se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 44 puntos (12 PG – 8 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (6 PG – 9 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17 2 San Luis 47 26 13 8 5 12 3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13 4 Magallanes 43 26 12 7 7 4 13 Curicó Unido 27 26 6 9 11 -17

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Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Rangers: 16 de octubre – 18:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Curicó Unido en los próximos partidos del campeonato 2026

Fecha 28: vs Deportes Iquique: 18 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar

Horario Santiago Wanderers y Curicó Unido, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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