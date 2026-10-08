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Tercera A posterga fecha para poner al día al torneo

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La Tercera División tendrá una para obligada. Mediante una resolución adoptada por la directiva del ente rector de la categoría, a través de su presidente Elías Vistoso, se determinó postergar la penúltima fecha de la Tercera A, con el fin de poder cumplir con el partido pendiente –que puede definir el ascenso- y también para investigar una reclamación que podría dejar a uno de los protagonistas luchando por el título y el ascenso al profesionalismo.

«En atención a que se encuentran pendientes; un partido por disputarse de la competencia (Quintero Unido vs Lautaro de Buin) y además, un recurso de reconsideración/apelación, cuyo fallo podría traer consigo la variación de la ubicación de las instituciones de la tabla de posiciones de la competencia; el Directorio acordó suspender la Fecha 25°, reprogramar el partido pendiente y programar la totalidad de la fecha 25 el sábado 17 a las 16.30 horas».

Las implicancias

En la parte alta de la tabla, el puntero es Malleco Unido con 50 puntos; por sobre Lautaro de Buin (46), Quintero Unido (45) y Deportes Rancagua (41). A mediados de esta semana se jugaba el partido pendiente que podría haber dejado a Lautaro o a Quintero luchando por el título hasta la última fecha, o bien, a Malleco Unido con opciones de ser campeón en la fecha 25.

El que no se jugara ese encuentro, más el reclamo de Lautaro de Buin contra Municipal Puente Alto –un asistente técnico suspendido habría dado instrucciones en el campo- podrá cambiar todo. El año pasado, Colchagua CD, hizo una reclamación similar –contra Lautaro- y ganó la apelación. Por ende, hay jurisprudencia en este tema.
De ser así, el “Toqui” llegaría a 49 unidades y si además derrota a Quintero, pasaría a ser primero de la tabla por dos puntos sobre Malleco restando dos fechas por jugar. Y, de paso, Puente Alto perdería tres puntos y quedaría en zona de descenso directo.

Por lo mismo, la suspensión de la fecha permitirá poner al día el torneo y así Deporte Rancagua visitará el sábado 17 a Imperial Unido, mientras que Chimbarongo FC recibirá al ya descendido Futuro FC.

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