Tormentas eléctricas y probabilidad de granizos se mantienen para esta tarde

Durante el jueves 8 de octubre no pasó inadvertido que el clima sufrió constantes cambios, empezando con unas primeras horas nubladas que, posteriormente, abrieron paso al sol.

Sin embargo, lejos de permanecer soleado, durante la tarde se experimentaron fuertes lluvias en la capital regional e incluso cayó granizo en distintos sectores, para que, finalmente, las precipitaciones cesaran una vez más.

Tras los estados cambiantes del día, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la Alerta Meteorológica AA176/2026, con la que anunció que se esperan tormentas eléctricas, probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule.

Bajo la condición de “inestabilidad atmosférica”, la alerta de la DMC se dio a conocer a las 14:28 horas y considera la posibilidad de fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte y probabilidad de generar riesgos en las personas.

A esta alerta se suma la actualización de la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico realizada por SENAPRED O’Higgins a las 15:35 horas de este jueves. El monitoreo contempla tormentas eléctricas, precipitaciones y viento en la región.

¿Seguirá el mal tiempo?

De acuerdo con el informe, las condiciones inestables continuarán durante las próximas horas, al menos durante la tarde y noche de este jueves.

La alerta AA176/2026 por tormentas eléctricas, probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento se mantiene vigente desde la tarde hasta la noche de este jueves 8 de octubre. A esto se suma un aviso de la DMC por probables tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y Biobío, vigente desde el miércoles 7 hasta la noche del viernes 9 de octubre.

Para este jueves, SENAPRED proyecta entre 10 y 15 milímetros de precipitaciones en el valle y la precordillera, mientras que en la cordillera se esperan entre 5 y 20 centímetros. Para el viernes, en cambio, el pronóstico muestra una disminución de las precipitaciones: menos de 2 milímetros en el valle y entre 1 y 3 milímetros en precordillera y cordillera.

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El viento también forma parte del escenario. Para este jueves se pronostican velocidades de 25 a 40 km/h en la precordillera, con rachas de hasta 60 km/h en la cordillera. Para el viernes, la cordillera mantendría vientos de entre 25 y 40 km/h.

En cuanto al riesgo asociado a las precipitaciones, la minuta técnica de Sernageomin establece una posibilidad moderada de remoción en masa en el valle y la precordillera, mientras que en el litoral, cordillera de la costa y cordillera esta posibilidad es considerada baja.

SENAPRED señala que estos antecedentes suponen un aumento del riesgo asociado a las variables meteorológicas y, por ello, mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva Regional desde este jueves y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Sin afectaciones informadas a la hora de corte

A las 15:35 horas, momento en que fue emitido el monitoreo de SENAPRED, no se informaban personas afectadas ni daños asociados al evento meteorológico.

El documento sí advierte que las precipitaciones podrían generar desbordes o arrastre de sedimentos en sectores cercanos a cauces, además de acumulaciones de agua y barro y problemas menores en el desplazamiento vehicular, especialmente en lugares donde se realizan trabajos en vías y calles.

El escenario, por ahora, apunta a que la mayor actividad meteorológica se concentra durante este jueves, con una disminución de las precipitaciones proyectadas para el viernes, aunque se mantiene el aviso por probables tormentas eléctricas hasta la noche de mañana.