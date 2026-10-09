Autoridades inauguran 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas de Sernatur en O’Higgins

El encuentro, que se desarrolla en San Fernando y Chimbarongo, reúne a cerca de 300 participantes, más de 90 comunas y 50 alcaldes, en una instancia que contempla exposiciones, paneles, talleres y visitas técnicas en torno a la gestión y el desarrollo turístico local.

San Fernando, 8 de octubre de 2026.- Con la participación de autoridades nacionales, regionales y comunales, se inauguró este miércoles el 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas de Sernatur; que reúne a representantes de 92 comunas y cerca de 300 participantes para compartir experiencias, fortalecer el desarrollo del turismo local y abordar los desafíos de la gestión turística municipal.

El encuentro, organizado por Sernatur, el Gobierno Regional de O’Higgins, la Municipalidad de San Fernando y la Municipalidad de Chimbarongo, busca relevar el rol de los municipios en el desarrollo de sus destinos turísticos y generar un espacio de intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos para avanzar hacia una gestión turística más sostenible, inclusiva y planificada.

Para el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, la actividad cumple un rol fundamental respecto a impulsar el “turismo de O’Higgins”, agregando que “estamos muy contentos de que nuestra región sea sede del 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas, un encuentro que permite compartir experiencias, buenas prácticas y desafíos para seguir fortaleciendo el turismo. También estamos muy conformes porque como Gobierno Regional estamos invirtiendo en este tipo de actividades. Creemos que el turismo es una herramienta de desarrollo que genera oportunidades, empleo y permite poner en valor nuestro patrimonio, cultura, gastronomía y tradiciones de la región más linda del país”.

En la jornada inaugural en el Teatro Municipal de San Fernando, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, aseguró que «estamos convencidos de que los municipios y sus actores son clave en el desarrollo de la actividad turística. El turismo puede ser un motor de desarrollo local, hoy representamos el 7% del empleo a nivel nacional y sabemos que para seguir creciendo tenemos que trabajar en forma coordinada. Por eso también hay que felicitar el trabajo de San Fernando y Chimbarongo en la organización de este congreso y agradecer a todos los que van a participar, porque es una muestra del compromiso de sus comunas respecto a la actividad turística. Vamos a tener casi 300 participantes, más de 50 alcaldes, muchos municipios van a recibir la Distinción de Municipios Turísticos, que ya pasan a ser más 100 a nivel nacional, que no es solamente un reconocimiento sino un compromiso de gestión con la actividad turística».

En tanto, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, señaló que “para nuestra comuna es un orgullo ser sede de este congreso, junto a nuestra comuna hermana de Chimbarongo. Este encuentro es una gran oportunidad para mostrar las bondades de Colchagua, fortalecer nuestros destinos turísticos y compartir experiencias con municipios de todo Chile. El turismo es un motor de desarrollo que genera oportunidades para nuestros emprendedores, artesanos y familias. Por eso, agradecemos a Sernatur y a todos quienes han hecho posible este encuentro, que nos permite seguir posicionando a San Fernando y a nuestra provincia como un destino con mucho que ofrecer»

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Por su parte, el edil de Chimbarongo, Marco Antonio Contreras, destaco que el congreso “es una bonita oportunidad que tenemos en conjunto la comuna de San Fernando y Chimbarongo, pero más que eso, aquí hay una oportunidad para mostrarse como Región de O’Higgins, como Provincia de Colchagua, donde tenemos muchas bondades que mostrar. Son comunas que tienen un sello importante distintivo. Nosotros en Chimbarongo, la artesanía de mimbre, que nos da identidad cultural, que nos permite ser conocidos en un contexto no solo nacional, sino que también internacional. Eso habla de la importancia que tiene para nosotros la artesanía mimbre y aquello se traduce también en un aliciente importante para desarrollar el turismo local”.

Tras el acto inaugural, la segunda jornada del encuentro para este jueves 8 de octubre, contempla exposiciones de la Subsecretaría de Turismo, Sernatur y el Ministerio de Seguridad, además de paneles sobre liderazgo municipal, identidad y marca territorial; y desarrollo turístico local en la Región de O’Higgins. Mientras, para el viernes se considera un panel sobre herramientas para fortalecer la gestión municipal, una exposición sobre los desafíos que enfrenta la gestión municipal, talleres prácticos y tres visitas técnicas a lugares de la zona como Hacienda Los Lingues, Viña Casa Silva y Gin Provincia y Chimbarongo patrimonial.

Uno de los hitos también se desarrollará en la jornada de cierre del encuentro, con la entrega de las distinciones de Municipalidad Turística de Sernatur, liderada por la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, en la Viña Cono Sur. En la ceremonia además se anunciará al seleccionado como Mejor Coordinador de Turismo Municipal y la nueva sede del congreso para 2027.