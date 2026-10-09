Carabineros recupera 11 kilos de alambre de cobre robado desde el alumbrado público

Un hombre adulto fue detenido por Carabineros de la SIP de la Segunda Comisaría de Graneros, luego de un procedimiento que permitió recuperar 11 kilos de alambre de cobre sustraídos desde el alumbrado público de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía, el material robado estaba siendo comercializado en un local de compra de metales de la comuna, donde las diligencias policiales permitieron ubicar y recuperar el cable.

El procedimiento se originó a partir de una alerta entregada por personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Graneros, lo que permitió coordinar acciones con Carabineros y concretar la detención del presunto involucrado.