Clausuran dos locales comerciales por incumplir permisos municipales en San Fernando

Dos establecimientos comerciales del centro de San Fernando fueron clausurados tras una fiscalización realizada por personal de la Dirección de Seguridad Pública, en conjunto con Carabineros, al detectar incumplimientos de los respectivos decretos alcaldicios.

La medida se adoptó luego de verificar que ambos locales desarrollaban actividades comerciales diferentes a las autorizadas en sus permisos municipales.

Uno de los recintos se encuentra en avenida Manso de Velasco, en las cercanías del terminal de buses de la comuna. Si bien el establecimiento funcionaba como local de venta de comida, se constató que durante la noche operaba como pub, sin contar con la autorización correspondiente.

El segundo local fiscalizado corresponde a un comercio dedicado a la venta de accesorios para teléfonos, ubicado en calle Chillán, entre avenida Manuel Rodríguez y calle España.

Desde el municipio se informó que este tipo de controles continuará desarrollándose en el centro de San Fernando, con el objetivo de detectar y evitar irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos comerciales y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.