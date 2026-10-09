Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Clausuran dos locales comerciales por incumplir permisos municipales en San Fernando

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Dos establecimientos comerciales del centro de San Fernando fueron clausurados tras una fiscalización realizada por personal de la Dirección de Seguridad Pública, en conjunto con Carabineros, al detectar incumplimientos de los respectivos decretos alcaldicios.

La medida se adoptó luego de verificar que ambos locales desarrollaban actividades comerciales diferentes a las autorizadas en sus permisos municipales.

Uno de los recintos se encuentra en avenida Manso de Velasco, en las cercanías del terminal de buses de la comuna. Si bien el establecimiento funcionaba como local de venta de comida, se constató que durante la noche operaba como pub, sin contar con la autorización correspondiente.

El segundo local fiscalizado corresponde a un comercio dedicado a la venta de accesorios para teléfonos, ubicado en calle Chillán, entre avenida Manuel Rodríguez y calle España.

Desde el municipio se informó que este tipo de controles continuará desarrollándose en el centro de San Fernando, con el objetivo de detectar y evitar irregularidades en el funcionamiento de los establecimientos comerciales y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Boca Juniors iguala el marcador 1 a 1 ante Instituto
2 minutos hace
Empate agónico de Gimnasia ante Atlético Tucumán con un decisivo penal de Marcelo Torres
10 minutos hace
Mushuc Runa terminó cayendo derrotado con Delfín con un gol agónico
31 minutos hace
EN VIVO: Boca Juniors iguala el marcador 1 a 1 ante Instituto
2 minutos hace
Empate agónico de Gimnasia ante Atlético Tucumán con un decisivo penal de Marcelo Torres
10 minutos hace
Anuncios
MILITARES 2
Las FFAA desfilaron en la conmemoración de  la Batalla de Rancagua
Anne Carson, el Nobel y las traductoras chilenas
Anuncios
6. La Boca
MOP invertirá $1.871 millones en la reposición del embarcadero de La Boca de Rapel
WhatsApp Image 2026-10-08 at 18.35.48
Detectan “casino de apuestas” que operaba pese a clausura vigente desde 2023 en el centro de Rancagua.
Cierre preventivo de la ruta H-45-G en la Cuesta Chada por derrumbes tras las precipitaciones
Cuesta Chada permanece cerrada por derrumbes tras intensas precipitaciones
1 contraloría....
Contraloría detecta irregularidades en entrega de cédulas de identidad a extranjeros en O’Higgins
Anuncios
4 chimbarongo
Villa Los Areneros inaugura nueva cancha deportiva gracias al trabajo colaborativo
798296_0
D. Puerto Montt vs San Luis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
797179_0
Deportes Limache se enfrenta ante la visita Palestino por la fecha 24
estadio quinta 1
Estadio Fernando Cornejo de Quinta de Tilcoco podría albergar la final de Tercera B
798294_0
D. Antofagasta y San Marcos se miden por la fecha 27
797178_0
D. La Serena se enfrentará a Everton por la fecha 24
Anuncios