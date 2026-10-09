U. Concepción tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Cobresal

Desde las 15:00 horas, Cobresal y U. Concepción se enfrentan mañana por la fecha 24 del campeonato chileno en el Estadio más grande del Mundo.

Así llegan Cobresal y U. Concepción

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal venció 3-2 a Coquimbo Unido en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

A U. Concepción no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Huachipato. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de U. Concepción.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 24 puntos (7 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26 2 U. Católica 42 23 13 3 7 17 3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16 14 Cobresal 24 23 7 3 13 -10 15 U. Concepción 22 23 6 4 13 -22

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Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 25: vs O'Higgins: 24 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 25: vs Deportes Limache: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobresal y U. Concepción, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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