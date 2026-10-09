Cuesta Chada permanece cerrada por derrumbes tras intensas precipitaciones

La Cuesta Chada permanece cerrada preventivamente al tránsito peatonal y vehicular debido a los derrumbes, desprendimientos de rocas y la activación de quebradas registrados tras las precipitaciones de los últimos días en el sector.

El cierre de la ruta H-45-G fue dispuesto de manera coordinada por las delegaciones presidenciales regional de O’Higgins y provincial de Maipo, en la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes utilizan esta vía de conexión entre ambas regiones.

La restricción comenzó el viernes 9 de octubre, a las 16:00 horas, luego de que se registraran desprendimientos de rocas y otras condiciones de riesgo en el sector de la cuesta, ubicado en la provincia de Maipo.

La delegada presidencial de O’Higgins, Susana Pinto, explicó que la decisión se adoptó en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Maipo y la Dirección de Vialidad.

La autoridad llamó a evitar el tránsito por esta ruta y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de las delegaciones presidenciales y del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Cierre se mantendrá mientras exista riesgo

El seremi (s) de Obras Públicas de O’Higgins y director regional de Planeamiento, Nelson Muñoz, indicó que la Dirección de Vialidad mantiene el monitoreo de las condiciones de la ruta, afectada por derrumbes y activación de quebradas producto de las precipitaciones.

Según explicó, el cierre preventivo seguirá vigente mientras persistan las condiciones de riesgo y hasta que las evaluaciones técnicas en terreno permitan restablecer el tránsito de manera segura.

La decisión responde a un trabajo coordinado entre las delegaciones presidenciales de O’Higgins y Maipo, las direcciones regionales de Vialidad del MOP, Carabineros de Chile, las municipalidades y los organismos de emergencia, que han evaluado conjuntamente las condiciones del sector.

Anuncios

En tanto, la Dirección de Vialidad del MOP de O’Higgins continuará realizando inspecciones técnicas en terreno y apoyando la instalación de señalización y otras medidas operativas necesarias para una eventual reapertura de la ruta.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la restricción de tránsito y a consultar los canales oficiales para conocer las novedades sobre el estado de la Cuesta Chada.