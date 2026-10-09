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Cobreloa está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a D. Copiapó

Todo lo que tienes que saber en la previa de D. Copiapó vs Cobreloa. El duelo, a disputarse en el estadio Eladio Rojas el domingo 11 de octubre, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Piero Maza Gómez.

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D. Copiapó recibe el próximo domingo 11 de octubre a Cobreloa por la fecha 27 del campeonato 2026, a partir de las 15:00 horas en el estadio Eladio Rojas.

Así llegan D. Copiapó y Cobreloa

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó sacó un triunfo frente a U. San Felipe, con un marcador 4-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 9 a favor.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

Cobreloa llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Santiago Wanderers. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Cobreloa fue el ganador por 4 a 1.

El local está en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG – 7 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 48 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (13 PG – 9 PE – 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 17
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 13
4 Magallanes 43 26 12 7 7 4
8 D. Copiapó 37 26 10 7 9 1

Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Unión Española: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Recoleta: 17 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Rangers: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Copiapó y Cobreloa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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