Deportes Limache se enfrenta ante la visita Palestino por la fecha 24

El juego entre Deportes Limache y Palestino se disputará el próximo domingo 11 de octubre por la fecha 24 del campeonato chileno, a partir de las 20:00 horas en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.
Así llegan Deportes Limache y Palestino
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno
Deportes Limache busca levantarse de su derrota ante U. La Calera en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Palestino en partidos del campeonato chileno
Palestino cayó 2 a 3 ante U. Católica. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias y perdió en 1 oportunidad. Con 10 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 3 de los últimos 3 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Palestino lo ganó por 1 a 0.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 33 puntos (10 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (11 PG – 3 PE – 9 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Francisco Gilabert Morales.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|54
|23
|17
|3
|3
|26
|2
|U. Católica
|42
|23
|13
|3
|7
|17
|3
|Universidad de Chile
|42
|23
|12
|6
|5
|16
|5
|Palestino
|36
|23
|11
|3
|9
|3
|6
|Deportes Limache
|33
|23
|10
|3
|10
|8
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs U. Concepción: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Palestino en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 25: vs Colo Colo: 25 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs D. La Serena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Palestino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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